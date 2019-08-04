Угонщик Kia Rio устроил смертельное ДТП в центре Екатеринбурга

Екатеринбург, 4 августа. Водитель Kia Rio спровоцировал массовое ДТП в Екатеринбурге, два человека погибли, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

ДТП произошло утром 4 августа на улице Малышева. По предваритальным данным, водитель Kia Rio допустил касательное столкновение с автомобилем SsangYong, а затем врезался в Lada Priora.

Отечественный автомобиль отбросило в сторону Toyota Avensis, от удара иномарка врезалась в Volkswagen Polo. От полученных травм скончались два человека, которые находились в Lada, пишет РИА Новости.

Три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По данным ГИБДД, виновники аварии угнали автомобиль Kia. Правоохранители выясняют подробности ДТП.

Ранее сообщалось, что в начале июня в Екатеринбурге неизвестные расстреляли водителя иномарки. При нем находилась сумка с деньгами.