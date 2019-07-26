Осужденный уралец в ожидании места в колонии уехал на отдых в Турцию

Екатеринбург, 26 июля. Житель Екатеринбурга не может отсидеть назначенные судом 8 месяцев за вождение в нетрезвом виде из-за того, что в тюрьме нет мест.

Мужчина рассказал, что дважды попадался сотрудникам ГИБДД в состоянии алкогольного опьянения. Суд вынес ему приговор в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев в колонии-поселении.

Уралец пояснил, что в отделе исполнения наказаний ему отказали в заключении. И ему приходится ждать отбывания наказания боле двух месяцев.

«Говорят нет мест. Когда появится свободное место в колонии, мы вам позвоним», — добавил мужчина, его цитируют Ura.ru.

Осужденный сказал, что ему разрешили съездить с семьей на отдых в Турцию.

По словам начальник пресс-службы ФСИН по Свердловской области Александра Левченко, такая ситуация невозможна. Он добавил, что в регионе действует три колонии-поселения, в которых достаточно мест для заключенных.

Ранее сообщалось, что приговоренный к пожизненному заключению маньяк Олег Рыльков, отбывающий наказание в колонии «Черный дельфин», попросил об освобождении.