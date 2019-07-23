Жители подтопленного свердловского села построили переправу через реку

Екатеринбург, 23 июля. Жители села Филькино Свердловской области не дождались помощи местной администрации и построили мост через реку Какву.

Регион в 2017 году пострадал от сильного паводка, прежняя переправа разрушена, и местные жители оказались отрезанными от цивилизации. Сначала они просили помощи у администрации, но строительство капитального моста занятулось.

Жители Филькино собрали 10 тысяч рублей и построили временную конструкцию. Региональная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о халатности, обязав властей построить мост.

«На администрацию возложена обязанность обеспечить круглогодичную доступность граждан, проживающих на правом берегу реки Каквы, к объектам социального назначения», – рассказала помощник прокурора города Серов Юлия Вечеркина, передает «МИР24».

Администрация Серова предложила людям добираться на лодке. По словам замглавы администрации города Вячеслава Семакова, Филькино числится как «затопляемая зона». Строить мост власти не хотят и предлагают людям оставить свои дома и переехать в Серов.

Ранее сообщалось, что в шести районах Иркутской области действует режим ЧС из-за сильных паводков. По подсчетам вице-премьера России Виталия Мутко, на восстановление инфраструктуры понадобится порядка 28 млрд рублей.