Названы две возможные площадки для строительства храма в Екатеринбурге

Екатеринбург, 8 июля. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал две площадки для возможного строительства храма Святой Екатерины, которые войдут в опросный лист.

Высокинский сообщил, что также была предложена площадка на месте снесенной телебашни. Однако там в данный момент идет строительство ледовой арены к Универсиаде, приводит JustMedia слова чиновника.

«Выбирать будем из двух площадок: улица Фурманова и улица Горького», — сказал глава Екатеринбурга на обсуждении стратегии развития города в рамках международной промышленный выставки ИННОПРОМ.

Ранее рабочая группа, сформированная при гордуме Екатеринбурга, определила три площадки для включения в опрос. Речь идет о перекрестке улиц Фурманова и Белинского, о приборостроительном заводе (набережная реки Исеть) и о месте снесенной телебашни.

Напомним, в мае в Екатеринбурге прошли несогласованные акции, связанные с выбором места строительства церкви. Президент России Владимир Путин предложил властям Екатеринбурга провести опрос местных жителей по вопросу места строительства храма. После этого городская администрация начала сбор предложений по площадкам для возможного места возведения церкви.