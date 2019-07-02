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Водителя иномарки с полной сумкой денег расстреляли в Екатеринбурге

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Водителя иномарки с полной сумкой денег расстреляли в Екатеринбурге

Екатеринбург, 2 июля. Мужчину застрелили неизвестные на проспекте Калинина в Екатеринбурге. По словам свидетелей, у убитого была полная сумка денег.

Инцидент произошел 2 июля. Появилось видео с места происшествия. Как рассказали очевидцы, мужчина приехал на автомобиле Volkswagen с номерами Северной Осетии. 

В этот момент к нему подбежали двое мужчин и выстрелили в упор. Местная жительница увидела, как двое неизвестных убегают с места убийства, передает «360».

На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов. У погибшего была сумка с деньгами, в которой лежало несколько миллионов рублей. Эта информация пока не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в Уфе мужчина расстрелял из карабина знакомого и его подругу. Он пытался вернуть долги, но заемщик не хотел отдавать деньги.

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Автор: Ирина Селезнева
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