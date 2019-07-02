Всемирная летняя Универсиада 2023 года пройдет в Екатеринбурге

Екатеринбург, 2 июля. Всемирная Универсиада пройдет летом 2023 года в Екатеринбурге. В этом же году столице Свердловской области исполняется 300 лет.

В начале марта исполком Международной федерации университетского спорта (FISU) включил Екатеринбург в список претенденов на проведение спортивных соревнований. Правительство региона планирует увязать подготовку в Студенческим играм с мероприятиями к 300-летию Екатеринбурга.

Власти Свердловской области планируют принять 200 тысяч гостей из 150 стран мира, в том числе 12 тысч участников соревановний. Состязания пройдут в 18 спортивных сооружений, 13 из которых уже построены.

Остальные пять спорткомплексов на стадии разработки и строительства. На Универсиаде разыграют 244 комплекта медалей. В 2019 году в Красноярске состоялась зимняя Универсиада.

По мнению премьер-министра России Дмитрия Медведева, соревнования помогли городу развить спортивную инфраструктуру и дали толчок для экономики региона.

Национальная сборная отлично выступила на Студенческих играх. Россияне завоевали 73 медали на Универсиаде в Красноярске, установив новый рекорд.