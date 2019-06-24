Школьница из Екатеринбурга получила 400 баллов на ЕГЭ
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Екатеринбург, 24 июня. Максимальный балл по ЕГЭ за четыре предмета получила школьница из Екатеринбурга, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.
Выпускница Анастасия Пределина сдавала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. Сумма баллов по четырем предметам составила 400, отметили в департаменте.
Сама школьница заявила, что при подготовке к экзаменам выбирала самые сложные задания, отметил «АиФ».
Максимальное количество баллов также получил Даниил Дрябин из Тульской области. Он сдавал русский язык, профильную математику, физику и информатику.
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