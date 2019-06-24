Школьница из Екатеринбурга получила 400 баллов на ЕГЭ

Екатеринбург, 24 июня. Максимальный балл по ЕГЭ за четыре предмета получила школьница из Екатеринбурга, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Выпускница Анастасия Пределина сдавала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, физике и информатике. Сумма баллов по четырем предметам составила 400, отметили в департаменте.

Сама школьница заявила, что при подготовке к экзаменам выбирала самые сложные задания, отметил «АиФ».

Максимальное количество баллов также получил Даниил Дрябин из Тульской области. Он сдавал русский язык, профильную математику, физику и информатику.