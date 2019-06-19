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Собака спасла многодетную семью на пожаре в Свердловской области

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Собака спасла многодетную семью на пожаре в Свердловской области

Екатеринбург, 19 июня. Собака разбудила многодетную семью и спасла людей от пожара в частном доме в городе Каменск-Уральский. Об этом в среду сообщило ГУ МЧС по Свердловской области.

Возгорание началось около 04.07 (02.07 по московскому времени) в частном доме по улице 1-й Набережной. По предварительной информации, первыми загорелись надворные постройки, но вскоре пожар перекинулся на жилой дом, в котором спали двое взрослых и четыре ребенка.

Спастись многодетной семье удалось благодаря собаке, которая начала лаять и биться в окно. В результате домочадцы проснулись и успели покинуть горящий дом.

«Благодаря реакции четвероногого питомца — среднеазиатской овчарки — люди при пожаре не пострадали. Собака с места пожара убежала, ее местонахождение пока неизвестно», — сообщили в главке МЧС.

Общая площадь пожара достигла 230 квадратных метров. Из-за удаленности водных источников пожарные смогли справиться с огнем лишь к 07.00 (05.00 по московскому времени), уточнили в ведомстве.

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Автор: Виктор Мальцев
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