Полиция задержала вандала, осквернившего памятник Ельцину в Екатеринбурге

Екатеринбург, 14 июня. Сотрудники полиции по горячим следам задержали вандала, который разрисовал краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину, установленный в Екатеринбурге. Мужчине грозят сотни часов обязательных работ.

Напомним, 8 июня нарушитель обвел надпись на памятнике Ельцину краской из баллончика. Следы вандализма удалось оперативно отмыть.

Обвиняемым стал гражданин 1959 года рождения. Ранее мужчина неоднократно нарушал закон. В 1990-е годы он имел судимость по статье «Хулиганство», а в 2006 году привлекался по статье «Клевета». Кроме того, медицинское освидетельствование показало, что в момент раскрашивания памятника мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Она предусматривает либо штраф в размере 40 тысяч рублей, либо 360 часов обязательных работ, либо арест на срок до трех месяцев, сообщает URA.RU со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Напомним, это уже не первый случай осквернения памятника Ельцину. Так, в 2012 году неизвестные облили мемориал синими чернилами и разбили мраморные буквы. Найти вандалов так и не удалось.