Екатеринбург, 14 июня. Частный детский сад загорелся в Екатеринбурге на площади 150 квадратных метров. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС России. Отмечается, что сотрудники и воспитанники дошкольного учреждения были срочно выведены из здания.

Сообщение о пожаре на улице Викулова в уральской столице поступило в 09.34 по местному времени (в это время в Москве было 07.34). Пожарные тушат пожар в двухэтажном здании. По предварительной информации, в нем размещался детский сад. Из здания были выведены 25 человек, из них 18 детей. Данных о пострадавших и жертвах нет. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Ранее вооруженный ножом мужчина поджег детский сад в Татарстане. С какой целью злоумышленник проник в здание, пока неизвестно. Возможно, пытаясь скрыть следы взлома, мужчина устроил в детском саду пожар. Прибывшим на место ЧП пожарным удалось ликвидировать возгорание за несколько минут после поступления сигнала.