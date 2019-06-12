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Испугавшийся лая собаки мальчик попал под автомобиль на Урале

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Испугавшийся лая собаки мальчик попал под автомобиль на Урале

Екатеринбург, 12 июня. Семилетний мальчик испугался лая собаки и выбежал на дорогу, где попал под колеса Renault Duster. ДТП произошло в городе Березовский Свердловской области.

По данным регионального управления ГИБДД, инцидент произошел вечером 11 июня на улице Чапаева. По предварительной информации, 42-летний водитель иномарки наехал на ребенка, который неожиданно выбежал на проезжую часть.

Ребенок получил тяжелые травмы и скончался на месте. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Ранее сообщалось, что в Башкирии произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика. Погибли четыре человека, в том числе двое мальчиков трех и пяти лет.

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Автор: Ирина Селезнева
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