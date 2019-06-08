Появились подробности пожара в колонии под Екатеринбургом
Екатеринбург, 8 июня. Возгорание в исправительной колонии, расположенной в поселке Гари Свердловской области, произошло в помещениях промышленной площадки, сообщили в региональной прокуратуре.
Сообщение о пожаре в колонии поступило утром, рассказали в прокуратуре. По предварительным данным, никто не пострадал.
«В общей сложности горит 1800 квадратных метров. Возгорание началось в цехе деревообработки», — сообщил Федеральному агентству новостей источник.
Прокуратура Свердловской области уже начала проверку в связи с пожаром в исправительной колонии. Отмечается, что в колонию для координации деятельности правоохранителей выехал уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Роман Глухов.
Отмечается, что в колонии находятся более 600 заключенных.