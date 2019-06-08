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Появились подробности пожара в колонии под Екатеринбургом

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Появились подробности пожара в колонии под Екатеринбургом

Екатеринбург, 8 июня. Возгорание в исправительной колонии, расположенной в поселке Гари Свердловской области, произошло в помещениях промышленной площадки, сообщили в региональной прокуратуре.

Сообщение о пожаре в колонии поступило утром, рассказали в прокуратуре. По предварительным данным, никто не пострадал.

«В общей сложности горит 1800 квадратных метров. Возгорание началось в цехе деревообработки», — сообщил Федеральному агентству новостей источник.

Прокуратура Свердловской области уже начала проверку в связи с пожаром в исправительной колонии. Отмечается, что в колонию для координации деятельности правоохранителей выехал уральский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Роман Глухов.

Отмечается, что в колонии находятся более 600 заключенных.

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Автор: Данила Копп
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