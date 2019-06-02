Выброшенный из окна смеситель убил восьмилетнюю девочку на Урале

Екатеринбург, 2 июня. Восьмилетняя девочка погибла в Нижнем Тагиле из-за падения на нее смесителя. Виновником ЧП стал мальчик, сбросивший железку из окна жилого дома. Об этом сообщили в следственном управлении СКП по региону.

Трагедия произошла накануне, 1 июня, во дворе дома на Ленинградском проспекте. Следователи установили, что металлический смеситель выбросил из окна верхнего этажа многоквартирного дома шестилетний ребенок.

Девочка получила черепно-мозговую травму. Несмотря на все усилия медиков, спасти ее не удалось.

СКР проводит проверку обстоятельств случившегося.

Напомним, в марте текущего года упавшая с крыши дома в Новосибирске наледь едва не убила семилетнюю девочку.