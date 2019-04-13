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Более тысячи человек эвакуированы из ТЦ в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва

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Более тысячи человек эвакуированы из ТЦ в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва

Екатеринбург, 13 апреля. Более 1000 человек эвакуированы из нескольких торговых центров в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва, сообщил представитель в силовых структурах Свердловской области.

Аноним заявил о минировании нескольких торговых точек в городе. Посетители нескольких объектов эвакуированы, правоохранительные органы проводят проверку.

Источник из оперативных служб уточнил, что речь идет о ТЦ «Гринвич», «Радуга Парк»,  «Новомосковский». Напомним, что волна звонков о минировании снова прокатилась по стране с января 2019 года.

За это время в крупных городах России, в том числе Москве и Петербурге, эвакуированы сотни торговых центров, образовательных и медицинских учреждений. Угрозы минирований не подтверждаются.

В 2017 году в России ужесточили наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.

Автор: Ирина Селезнева
Источник: РИА Новости
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