Более тысячи человек эвакуированы из ТЦ в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва

Екатеринбург, 13 апреля. Более 1000 человек эвакуированы из нескольких торговых центров в Екатеринбурге из-за угрозы взрыва, сообщил представитель в силовых структурах Свердловской области.

Аноним заявил о минировании нескольких торговых точек в городе. Посетители нескольких объектов эвакуированы, правоохранительные органы проводят проверку.

Источник из оперативных служб уточнил, что речь идет о ТЦ «Гринвич», «Радуга Парк», «Новомосковский». Напомним, что волна звонков о минировании снова прокатилась по стране с января 2019 года.

За это время в крупных городах России, в том числе Москве и Петербурге, эвакуированы сотни торговых центров, образовательных и медицинских учреждений. Угрозы минирований не подтверждаются.

В 2017 году в России ужесточили наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.