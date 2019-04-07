Пьяная жительница Урала на иномарке сбила двух девушек

Екатеринбург, 7 апреля. Жительница Свердловской области, находящаяся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбила двух 17-летних девушек в поселке Белоярский. 34-летняя женщина сначала скрылась с места ДТП, но затем вернулась и повторно наехала на одну из пострадавших, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел ночью 6 апреля около 0.30 возле дома №4 по Февральскому переулку. Две девушки шли по обочине проезжей части, когда их сбил автомобиль Nissan Juke. Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. У обеих девушек диагностирована черепно-мозговая травма. Также у одной из пострадавших зафиксирован перелом костей таза, у второй — компрессионный перелом позвоночника. Отмечается, что на одежде девушек присутствовали световозвращающие элементы.

Виновница ДТП был задержана по горячим следам. Освидетельствование женщины на состояние опьянения показало 1,241 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Водитель будет лишена прав, также в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».