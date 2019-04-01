 Неизвестные разгромили редакцию «Коммерсанта» в Екатеринбурге

Екатеринбург, 1 апреля. Неизвестные разгромили редакцию издания «Коммерсант-Урал» в Екатеринбурге. Нападение на офис СМИ произошло в ночь на 1 апреля.

От действий вандалов пострадали несколько кабинетов и серверная. В ГУ МВД по Екатеринбургу подтвердили информацию об инциденте.

На месте происшествия находятся оперативные службы, из помещения пропали два жестких диска. По словам гендиректора ИД «Коммерсантъ» в Екатеринбурге Сергея Плахотина, он не знает, кто мог бы напасть на редакцию.

Однако он не исключил, что происшествие имеет отношение к недавно изданной книге «Ловцы Банд» о преступных группировках региона в 90-х годах. По его мнению, книга понравилась не всем читателям, пишет Ura.ru

Напомним, что в октябре 2017 года произошло нападение на сотрудницу «Эха Москвы». Попытавшегося убить журналистку Бориса Грица направили на принудительное лечение.