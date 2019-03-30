Рейс из Екатеринбурга в Китай задержали на 8,5 часов

Екатеринбург, 30 марта. Рейс авиакомпании iFly Airlines, который должен был доставить пассажиров из Екатеринбурга в китайский город Санья, задерживается на 8,5 часов. Причиной изменения времени вылета стала техническая неисправность.

Самолет должен был подняться в воздух в субботу в 5.30 утра по местному времени. Согласно электронному табло международного аэропорта «Кольцово», вылет рейса отложен до 14.00 по местному времени. Пассажирам лайнера предоставили гостиницу и питание, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиакомпании.

Ранее сообщалось о самолете авиакомпании Emirates, который экстренно приземлился в «Кольцово», выполняя рейс из Дубая в Сиэтл. Причиной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.