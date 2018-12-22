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Спасатели предупредили жителей Свердловской области о сильном морозе

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Спасатели предупредили жителей Свердловской области о сильном морозе

Екатеринбург, 22 декабря. МЧС России предупредило жителей Свердловской области о сильных морозах, сообщение размещено на сайте ведомства.

Синоптики прогнозируют, что в период с 23 по 27 декабря температура воздуха составит 32 градуса мороза. Это на семь градусов ниже климатической нормы.

В ведомстве отметили, что предприняты меры для организации пунктов обогрева на трассах. О понижении температуры важно сообщить водителям-дальнобойщикам.

Жителям области порекомендовали недолго проводить время на улице и надевать одежду из натуральных тканей. От спиртного на морозе следует отказаться.

Автор: Ирина Селезнева
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