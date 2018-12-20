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Источник сообщил ФАН подробности лечения отца Малинина

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Источник сообщил ФАН подробности лечения отца Малинина

Москва, 20 декабря. Скончавшемуся отцу певца Малинина врачи оказывали всю необходимую помощь. Об этом ФАН сообщил источника в Косулинской поликлинике.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о том, что отец Малинина скончался по вине врачей в Косулинской поликлинике.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, он был сердечник, но ему оказывали всю необходимую помощь. Отец певца Александра Малинина несколько раз обращался в поликлинику, ему назначили лечение, жалоб со стороны родственников на бездействие или неграмотное лечение не поступало.

Автор: Алексей Громов
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