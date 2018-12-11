На Урале открылась выставка с изъятым у боевиков в Сирии оружием

Екатеринбург, 11 декабря. В Музее боевой славы Урала в Екатеринбурге представили оружие, изъятое у сирийских боевиков с 2016 по 2018 год, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

Выставка в Музее боевой славы Урала будет работать три дня. На ней представлены образцы вооружения из разных стран и эпох, которые были изъяты у действовавших в Сирии боевиков.

Отмечается, что среди экспонатов есть оружие, которое было изготовлено еще в начале прошлого столетия, а также новое, которое было сделано несколько лет назад.

Посетители увидят на выставке пистолет-пулемет системы Шпагина и автомат Sturmgewehr 44, которые были использованы фашистской армией во время Второй мировой войны. Из современных видов оружия — бельгийские FN-FAL, американские автоматические винтовки M16, израильские Uzi и немецкие пулеметы MG3.