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Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Екатеринбурге: опубликовано видео

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Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Екатеринбурге: опубликовано видео

Екатеринбург, 30 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Екатеринбурге: столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Девять человек пострадали при столкновении автобуса, следующего по маршруту 45, и грузовика. Детальная информация уточняется.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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