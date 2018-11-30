Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Екатеринбурге: опубликовано видео

Екатеринбург, 30 ноября. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Екатеринбурге: столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие. Видео появилось в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Девять человек пострадали при столкновении автобуса, следующего по маршруту 45, и грузовика. Детальная информация уточняется.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.