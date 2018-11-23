На Урале 15-летняя девочка наняла адвоката, чтобы уехать от родителей

Екатеринбург, 23 ноября. На Урале девочка-подросток наняла адвоката, чтобы он помог ей в споре с родителями, которые хотят, чтобы дочь вернулась домой и училась в другой школе. Уполномоченные по правам ребенка Свердловской и Челябинской областей разбираются в истории школьницы.

Девочка, которая родом из Магнитогорска, приехала учиться в Екатеринбург в специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета. Изначально родители были не против и даже оплатили учебу, однако на этой неделе они силой увезли ребенка в родной город, сообщил «ФедералПресс».

15-летняя школьница заявила, что не хочет жить в Магнитогорске. По ее словам, дома родители ее не раз избивали, сейчас ей якобы запретили пользоваться соцсетями и разговорить по телефону.

Как сообщила «Свободная пресса», по мнению защиты ребенка, действия родителей — неправомерны.

Детский омбудсмен Свердловской области Игорь Мороков заявил о необходимости грамотно расставлять акценты. По его словам, право на образование ребенка не нарушается, так как его формат определяют родители. Мороков, отметив, что ситуация находится на контроле, сообщил, что он совместно с уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Ириной Буториной разбираются в ситуации и пытаются выйти из конфликта с наименьшими потерями, сообщил РИА Новости.