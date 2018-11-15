Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Водитель намеренно сбил пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге

112
0 Оставить комментарий

Водитель намеренно сбил пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге

Екатеринбург, 15 ноября. Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство троих человек в Екатеринбурге.

Напомним, в среду, 14 ноября, на улице Фурманова 50-летний водитель, находившийся за рулем иномарки Honda, сбил семейную пару с двухлетним ребенком на тротуаре. Их незамедлительно госпитализировали с серьезными травмами. 

Водитель сообщил, что перепутал педали, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, однако сотрудники правоохранительных органов считают, что он действовал намерено. Соответствующую информацию передает DEITA.RU со ссылкой на данные, полученные в СУ СК России по Свердловской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц», водителю грозит до 20 лет лишения свободы.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.