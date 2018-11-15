Водитель намеренно сбил пешеходов на тротуаре в Екатеринбурге

Екатеринбург, 15 ноября. Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство троих человек в Екатеринбурге.

Напомним, в среду, 14 ноября, на улице Фурманова 50-летний водитель, находившийся за рулем иномарки Honda, сбил семейную пару с двухлетним ребенком на тротуаре. Их незамедлительно госпитализировали с серьезными травмами.

Водитель сообщил, что перепутал педали, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, однако сотрудники правоохранительных органов считают, что он действовал намерено. Соответствующую информацию передает DEITA.RU со ссылкой на данные, полученные в СУ СК России по Свердловской области.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц», водителю грозит до 20 лет лишения свободы.