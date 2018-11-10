Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Житель Урала рублем наказал разгильдяйских коммунальщиков

932
0 Оставить комментарий

Житель Урала рублем наказал разгильдяйских коммунальщиков

Екатеринбург, 10 ноября. Житель поселка Щелкун в Свердловской области Михаил Неуймин из-за разгильдяйства служб ЖКХ отказывался оплачивать коммунальные услуги в течение семи лет. После долгих судебных тяжб ему удалось отсудить у коммунальщиков сумму, втрое превышающую его долг по кварплате.

Около семи лет назад Неуймин купил квартиру. Однако выяснилось, что новое жилье далеко от совершенства. В первую зиму в туалете, детской комнате и гостиной начали появляться сталактиты. Появились протечки, из-за сырости стены покрылись черной плесенью. Отопления в квартире отсутствовало, практически не работал воздуховод.

Вопрос с отоплением уралец пытался решить с начальником местного жилищно-коммунального хозяйства Николаем Капустиным, сообщает «Политика сегодня». Однако, по словам Неуймина, его на повышенных тонах попросили к выходу. Позднее семья жаловалась в приемную президента. Согласно полученному ответу, Москва распорядилась устранить недостатки.

К концу 2016 года долг по коммунальным услугам вырос до 200 тыс. рублей. Представители ЖКХ обратились в суд и выиграли дело. Однако уралец решил не сдаваться и подал встречный иск. В суде он представил доказательства отвратительной работы коммунальных служб.

Спустя полгода суд обязал коммунальную структуру выплатить мужчине 720 тысяч рублей — в три раза больше, чем он сам был должен.

В ЖКХ считают решение суда несправедливым и планируют его оспорить. Коммунальщики особо огорчены тем, что 720 тыс. рублей — это цена новой квартиры в регионе.

Россияне в соцсетях, комментируя новости о победе Неуймина в суде, желают ему и дальше не сдаваться. «Молодец мужик», — самый распространенный комментарий на сегодня.

Автор: Олеся Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.