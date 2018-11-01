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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на Урале

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Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на Урале

Екатеринбург, 1 ноября. Утром в четверг на станции Каменск-Уральский произошло ЧП: пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов. Как говорится в сообщении пресс-службы Свердловской железной дороги, инцидент случился в 06.01 по московскому времени.

Согласно приведенным данным, в вагонах находился боксит — сырье для получения глинозема и глиноземосодержащих огнеупоров. В настоящее время на месте находится восстановительный поезд станции Каменск-Уральский.

Ни один человек в результате случившегося не пострадал, инцидент также не повлиял на движение пассажирских поездов. 

Сейчас устанавливается причина схода вагонов, передает RT.

Напомним, несколько дней назад трамвай сошел с рельсов на проспекте Солидарности в Невском районе Санкт-Петербурга. 

 

Автор: Тимур Румянцев
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