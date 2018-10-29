Двухэтажный частный жилой дом горит в Екатеринбурге

Екатеринбург, 29 октября. Пожарные Екатеринбурга были задействованы в тушении серьезного пожара в двухэтажном жилом доме.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, возгорание произошло на улице Патриотов. В тушении пожара, площадь которого достигла 300 квадратных метров, задействованы около 50 человек, а также 13 единиц техники.

Благодаря усилиям пожарных от огня удалось отстоять два соседних дома. На месте происшествия был развернут штаб. Сообщается, что пожар был локализован в 02.43 по московскому времени.