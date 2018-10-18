Жилой дом горит в Екатеринбурге: ФАН публикует видео с места ЧП

Екатеринбург, 18 октября. В Екатеринбурге на улице Таежной в 16-этажном доме загорелись несколько квартир. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места ЧП.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС РФ, огонь охватил две квартиры на 9 и 10 этажах. Как сообщают очевидцы, пожар на этих этажах удалось потушить, однако пламя перекинулось выше. В настоящее время горят не квартиры, а лестничная клетка.

В общей сложности спасатели эвакуировали около 80 человек. Информация о пострадавших к этому времени не поступала.

В МЧС РФ уточнили, что с огнем борются 15 единиц пожарно-спасательной техники и 47 человек личного состава.

На видеозаписи, которую ФАН передали очевидцы, видно, как пламя вырывается из окон лестничной клетки на нескольких этажах.

Ранее «Газета.ру» сообщала о пожаре в общежитие на улице Восточной в Екатеринбурге, в результате которого погиб человек.