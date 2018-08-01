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В Свердловской области ввели карантин из-за вспышки АЧС
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    В Свердловской области ввели карантин из-за вспышки АЧС

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    В Свердловской области ввели карантин из-за вспышки АЧС

    Екатеринбург, 1 августа. На территории Свердловской области введен карантин в связи с выявлением случаев заражения африканской чумой свиней. Об этом говорится в распоряжении губернатора региона Евгения Куйвашева.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации области. Отмечается, что вирус АЧС нашли в продукции ООО «Торговый дом «Экопродукт», а также на площадке регионального выставочного центра «ИНЭКСПО».

    По данным  URA.ru, в связи с этим принято решение ввести ограничения. Согласно карантинным требованиям, посторонним лицам запрещено посещать территории инфицированных объектов. Кроме того, запрещено отгружать продукцию животноводства с этих площадок. Специалисты изымут продукцию, уничтожат ее, а места хранения зараженной свинины продезинфицируют.

    Как пишет «ФедералПресс», во время действия карантина специалисты ежедневно будут осматривать поголовье свиней в пятикилометровой зоне от этих объектов.

    В Свердловской области ввели карантин из-за вспышки АЧС

    Автор: Алия Садыкова
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