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Жителям Североуральска разрешили пить воду
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    Жителям Североуральска разрешили пить воду

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    Жителям Североуральска разрешили пить воду

    Екатеринбург, 25 июля. Жителям Североуральска разрешили пить воду из-под крана и использовать ее для приготовления еды. Об этом заявили в мэрии города.

    Власти подчеркивают, что качество воды в русле реки Калья  после ликвидации аварии проверили санврачи, убедившись в полном отсутствии нарушений требований. При этом в мэрии уточнили что еще целую неделю
     вода в водопроводе будет проходит гиперхлорирование, и ее будут проверять специалисты, пишет «Ура.ру».

    Ранее «ФедералПресс» сообщал, что 16 июля из-за обвала бетонного устья реки Калья в водопровод попала грязь, в Североуральске организовали подвоз воды в цистернах. Кроме того, горожанам раздавали воду в бутылках. При этом цены на воду в магазинах подскочили почти в три раза. Жителей города обязали сделать прививки против гепатита А и ротавирусной инфекции.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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