Екатеринбург, 25 июля. Жителям Североуральска разрешили пить воду из-под крана и использовать ее для приготовления еды. Об этом заявили в мэрии города.

Власти подчеркивают, что качество воды в русле реки Калья после ликвидации аварии проверили санврачи, убедившись в полном отсутствии нарушений требований. При этом в мэрии уточнили что еще целую неделю

вода в водопроводе будет проходит гиперхлорирование, и ее будут проверять специалисты, пишет «Ура.ру».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что 16 июля из-за обвала бетонного устья реки Калья в водопровод попала грязь, в Североуральске организовали подвоз воды в цистернах. Кроме того, горожанам раздавали воду в бутылках. При этом цены на воду в магазинах подскочили почти в три раза. Жителей города обязали сделать прививки против гепатита А и ротавирусной инфекции.