Охранник ТЦ в Екатеринбурге избил подростка-инвалида, чтобы «не портил товар»

Екатеринбург, 15 мая. Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о конфликте охранника торгового центра «Алатырь» и молодого человека с детским церебральным параличом. Об этом рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Как пишет URA.ru, по данным местного портала, инцидент произошел 13 мая. Мужчина в форме охранника и с бейджем грубо вывел из торгового центра 19-летнего молодого человека. Мать инвалида рассказала, что сотрудник ТЦ потребовал, чтобы ее сын больше не приходил в торговый центр, так как, по его мнению, он может повредить товары.

В травмпункте врачи зафиксировали у молодого человека с детским церебральным параличом ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы. Как пишет «ФедералПресс», у него также нашли повреждение связок левой стопы.

Издание «Ридус» передает, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Будут установлены и опрошены очевидцы и участники произошедшего.