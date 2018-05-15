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Охранник ТЦ в Екатеринбурге избил подростка-инвалида, чтобы «не портил товар»
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    Охранник ТЦ в Екатеринбурге избил подростка-инвалида, чтобы «не портил товар»

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    Охранник ТЦ в Екатеринбурге избил подростка-инвалида, чтобы «не портил товар»

    Екатеринбург, 15 мая. Полиция Екатеринбурга проверяет информацию о конфликте охранника торгового центра «Алатырь» и молодого человека с детским церебральным параличом. Об этом рассказали в пресс-службе городского УМВД.

    Как пишет URA.ru, по данным местного портала, инцидент произошел 13 мая. Мужчина в форме охранника и с бейджем грубо вывел из торгового центра 19-летнего молодого человека. Мать инвалида рассказала, что сотрудник ТЦ потребовал, чтобы ее сын больше не приходил в торговый центр, так как, по его мнению, он может повредить товары.

    В травмпункте врачи зафиксировали у молодого человека с детским церебральным параличом ушиб грудной клетки, кровоподтек в области ключицы. Как пишет «ФедералПресс», у него также нашли повреждение связок левой стопы.

    Издание «Ридус» передает, что назначена судебно-медицинская экспертиза. Будут установлены и опрошены очевидцы и участники произошедшего.

    Охранник ТЦ в Екатеринбурге избил подростка-инвалида, чтобы «не портил товар»

    Автор: Алексей Громов
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