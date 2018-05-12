Меню
Общество
Автомобили жителей Екатеринбурга пострадали при взрыве городской телебашни
Новости Сирии
Сирия: появилось видео ударов ВКС РФ по объектам террористов в провинции Хама
Следующая новость
Загрузка...

    Автомобили жителей Екатеринбурга пострадали при взрыве городской телебашни

    235

    Автомобили жителей Екатеринбурга пострадали при взрыве городской телебашни

    Екатеринбург, 12 мая. При взрывных работах на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге пострадали автомобили, которые были припаркованы в соседнем дворе, сообщила заместитель начальника пресс-службы УГМК Нина Пелевина.

    Башня была снесена в марте этого года. Однако на ее месте продолжали проводиться взрывные работы. Во время этого процесса отлетающие камни разбили лобовые стекла автомобилей, которые были припаркованы во дворе соседнего жилого комплекса. Среди местных жителей пострадавших нет.

    «Руководство АО «Ледовая арена» подтверждает факт этого в высшей степени неприятного инцидента, который произошел сегодня утром, — приводит слова Пелевиной РИА Новости,  — и гарантирует полное возмещение ущерба владельцу пострадавшего транспортного средства».

    24 марта в столице Свердловской области взорвали самый узнаваемый долгострой города — телебашню. Видео этого момента было опубликовано в Сети.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.