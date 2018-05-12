Автомобили жителей Екатеринбурга пострадали при взрыве городской телебашни

Екатеринбург, 12 мая. При взрывных работах на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге пострадали автомобили, которые были припаркованы в соседнем дворе, сообщила заместитель начальника пресс-службы УГМК Нина Пелевина.

Башня была снесена в марте этого года. Однако на ее месте продолжали проводиться взрывные работы. Во время этого процесса отлетающие камни разбили лобовые стекла автомобилей, которые были припаркованы во дворе соседнего жилого комплекса. Среди местных жителей пострадавших нет.

«Руководство АО «Ледовая арена» подтверждает факт этого в высшей степени неприятного инцидента, который произошел сегодня утром, — приводит слова Пелевиной РИА Новости, — и гарантирует полное возмещение ущерба владельцу пострадавшего транспортного средства».

24 марта в столице Свердловской области взорвали самый узнаваемый долгострой города — телебашню. Видео этого момента было опубликовано в Сети.