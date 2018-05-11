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Украинец выбросил свою 84-летнюю бабушку из окна пятого этажа на Урале
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    Украинец выбросил свою 84-летнюю бабушку из окна пятого этажа на Урале

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    Украинец выбросил свою 84-летнюю бабушку из окна пятого этажа на Урале

    Екатеринбург, 11 мая. В городе Первоуральск Свердловской области произошло убийство: внук выбросил собственную бабушку из окна квартиры на пятом этаже.

    Как стало известно, ночью между 27-летим мужчиной и 84-летней пенсионеркой возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. В результате внук выбросил женщину из окна. Пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело по одноименной статье. Подозреваемый в настоящее время находится под арестом.

    Выяснилось, что мужчина является гражданином Украины, который переехал на Украл к бабушке. Живя у женщины внук употреблял алкоголь, наркотики и вел асоциальный образ жизни, передает издание Ura.ru.

    Напомним, накануне сообщалось, что житель Приморья жестоко расправился со своей сожительницей. 

    Автор: Тимур Румянцев
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