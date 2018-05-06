Более 100 человек эвакуировали из-за пожара на рынке в Свердловской области

Екатеринбург, 6 мая. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения регионального МЧС эвакуировали 120 человек из-за пожара на Центральном крытом вещевом рынке в Каменске-Уральском Свердловской области.

Сообщение о возгорании на рынке, расположенном на улице 4-ой Пятилетки, поступило в 10.56 по местному времени. Как стало известно, огонь повредил обшивку двухэтажного здания.

По полученной информации возгорание началось с улицы, где загорелись пустые бутылки, после огонь стал проникать внутрь здания. Сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Персонал начал проводить эвакуацию сотрудников рынка и посетителей. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и продолжили эвакуировать граждан.

«Из-за сильного задымления 4-х человек пожарные спасли из горящего здания с помощью масок дыхательных аппаратов. Благодаря сработке систем противопожарной автоматики, оперативным действиям персонала и пожарных подразделений пострадавших в результате пожара нет», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте происшествия работали 38 специалистов, было задействовано девять единиц техники. Пожарные ликвидировали открытое горение за 13 минут.

По предварительным данным площадь пожара составила 25 квадратных метров. Повреждена обшивка здания. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.