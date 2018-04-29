Шестиэтажный дом горит на площади 600 кв. метров в Екатеринбурге

Екатеринбург, 29 апреля. Крупный пожар в шестиэтажном заброшенном доме ликвидируют в Екатеринбурге. С возгоранием борются 8 пожарных расчетов и 35 человек личного состава МЧС.

По данным «Ура.ру», горит заброшенное здание на улице Чапаева, 14/4. По словам очевидцев, местные жители жалуются, что дымом заволокло все в округе, вплоть до улицы Куйбышева. «Дымно очень, с Куйбышева в сторону Чапаева дышать нечем», — сетует одна из читательниц портала.

Представители областного ГУ МЧС уточнили, что спасатели ликвидируют открытое горение кровли на площади в 600 кв. метров.

Сообщение о возгорании в ведомстве поступило сегодня в 09.37. Причины пожара устанавливаются.