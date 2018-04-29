Меню
Происшествия
Шестиэтажный дом горит на площади 600 кв. метров в Екатеринбурге
Весь мир
Помпео раскрыл детали встречи с лидером КНДР
Следующая новость
Загрузка...

    Шестиэтажный дом горит на площади 600 кв. метров в Екатеринбурге

    50

    Шестиэтажный дом горит на площади 600 кв. метров в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 29 апреля. Крупный пожар в шестиэтажном заброшенном доме ликвидируют в Екатеринбурге. С возгоранием борются 8 пожарных расчетов и 35 человек личного состава МЧС.

    По данным «Ура.ру», горит заброшенное здание на улице Чапаева, 14/4. По словам очевидцев, местные жители жалуются, что дымом заволокло все в округе, вплоть до улицы Куйбышева. «Дымно очень, с Куйбышева в сторону Чапаева дышать нечем», — сетует одна из читательниц портала.

    Представители областного ГУ МЧС уточнили, что спасатели ликвидируют открытое горение кровли на площади в 600 кв. метров.

    Сообщение о возгорании в ведомстве поступило сегодня в 09.37. Причины пожара устанавливаются.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.