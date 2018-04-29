Десятилетний ребенок погиб в сливном колодце на Урале

Екатеринбург, 29 апреля. Обстоятельства смерти десятилетнего мальчика, труп которого обнаружили в колодце под Екатеринбургом, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, в настоящее время следователи установили, что мальчик днем 28 апреля ушел из дома гулять с собакой и пропал. Вскоре его тело без внешних признаков насильственной смерти нашли в колодце, пишет «Ура.ру».

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии, допрашивают мать и отчима погибшего, а также жителей поселка Садовый.

Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Выясняется также, и по какой причине сливной колодец был открыт, и кто из должностных лиц несет за это ответственность.

Ранее «Газета Кемерова» сообщала об инциденте с падением в колодец семилетнего ребенка в Киселевске. Школьника спасли два других мальчика.

По словам пострадавшего, он испугался собаку, бежавшую по дороге, и решил обойти ее по обочине. Тогда и произошло падение. Оказавшись в колодце, он начал звать на помощь. Вылезти ему помогли два школьника, находившиеся неподалеку.