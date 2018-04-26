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Машину уральского мэра расстреляли под Екатеринбургом
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    Машину уральского мэра расстреляли под Екатеринбургом

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    Машину уральского мэра расстреляли под Екатеринбургом

    Екатеринбург, 26 апреля. Машину мэра города Талица Александра Толкачева расстреляли в поселке Троицкий в Свердловской области.

    Неизвестный открыл огонь по автомобилю Toyota, в котором находился градоначальник, после чего спешно покинул место преступления. Сам мэр в результате происшествия не пострадал.

    Как рассказал Ura.ru официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Павел Пантюхин, из Екатеринбурга была направлена группа опытных следователей под руководством временно исполняющего обязанности начальника полиции Александра Мазаева. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

    «По данному факту проводится комплекс мероприятий, направленных на установление личности стрелка. Расследование находится под личным контролем начальника областного полицейского главка Михаила Бородина», — отметил Пантюхин.

    Автор: Антон Соколов
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