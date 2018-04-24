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Екатеринбург встал в семибалльных пробках из-за снегопада
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    Екатеринбург встал в семибалльных пробках из-за снегопада

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    Екатеринбург встал в семибалльных пробках из-за снегопада

    Екатеринбург, 24 апреля. Движение в Екатеринбурге парализовано из-за мощного снегопада. В области уже готовы перекрыть трассы.

    Екатеринбург встал в километровых пробках, движение затруднено во всех районах города, особенно в центре. «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию на дорогах в семь баллов.

    С начала дня в городе зарегистрировано уже более 50 аварий. Треть горожан уже успела сменить шины на летние, что привело к росту количества ДТП.

    В области отряды МЧС находятся в полной готовности, но информация о серьезных происшествий пока не поступало. На региональных трассах работает 101 единица снегоуборочной техники, на федеральных – 33.

    К вечеру в Екатеринбурге ожидается минусовая температура и сильный гололед. ГАИ просит водителей, особенно уже сменивших резину, оставаться по возможности дома. 

    Автор: Софья Куликова
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