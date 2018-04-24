Екатеринбург встал в семибалльных пробках из-за снегопада

Екатеринбург, 24 апреля. Движение в Екатеринбурге парализовано из-за мощного снегопада. В области уже готовы перекрыть трассы.

Екатеринбург встал в километровых пробках, движение затруднено во всех районах города, особенно в центре. «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию на дорогах в семь баллов.

С начала дня в городе зарегистрировано уже более 50 аварий. Треть горожан уже успела сменить шины на летние, что привело к росту количества ДТП.

В области отряды МЧС находятся в полной готовности, но информация о серьезных происшествий пока не поступало. На региональных трассах работает 101 единица снегоуборочной техники, на федеральных – 33.

К вечеру в Екатеринбурге ожидается минусовая температура и сильный гололед. ГАИ просит водителей, особенно уже сменивших резину, оставаться по возможности дома.