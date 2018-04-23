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Стало известно, сколько заработал Екатеринбург на платных парковках
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    Стало известно, сколько заработал Екатеринбург на платных парковках

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    Стало известно, сколько заработал Екатеринбург на платных парковках

    Екатеринбург, 23 апреля. Более 9,1 миллиона рублей заработала администрация Екатеринбурга за прошлый год и первый квартал 2018 года на платных парковках, при этом система работает не в полную силу.

    Городские общественники задаются вопросом, кто из водителей продолжает платить за парковку, ведь до сих пор за отказ от оплаты не начисляют никаких штрафов. Согласно представленному документу, который подписан заместителем главы администрации по вопросам благоустройства Евгением Архиповым, за последние 15 месяцев было осуществлено более 181 тысяч транзакций через 78 паркоматов. Город, в свою очередь, потратил на обслуживание оборудования 734,6 тысячи рублей.

    Защитник прав автомобилистов Максим Едрышов заявил, что не может представить, кто из горожан платит за парковку, так как сейчас за отказ от оплаты никакого наказания нет. Стоит отметить, что сотрудники ГИБДД не могут передавать персональные данные водителей в связи с федеральным законом. Максим Едрышов усомнился, что заработанные городской администрацией деньги на парковку реальные.

    Помощник заместителя главы администрации по благоустройству Василий Амбалов в беседе с Ura.ru отметил, что результаты работы паркоматов в городской администрации оцениваются позитивно. Амбалов подчеркнул, что платные парковки устанавливались, чтобы разгрузить центр Екатеринбурга.

    Автор: Алексей Громов
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