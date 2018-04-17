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Школу в Екатеринбурге закрыли из-за кишечной палочки
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    Школу в Екатеринбурге закрыли из-за кишечной палочки

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    Школу в Екатеринбурге закрыли из-за кишечной палочки

    Екатеринбург, 17 апреля. Кишечную инфекцию нашли у семерых учеников школы №85 в Екатеринбурге. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

    Как пишет URA.ru, в ведомстве не связывают случаи заболевания острой кишечной инфекцией между собой. При этом занятия в учебном учреждении пока приостановлены.

    В школе проходит проверка. Как пишет «ФедералПресс», согласно приказу, опубликованному на сайте школы, карантин продлится с 17 по 23 апреля. Руководство школы отправило 1,3 тысячи учеников на неделю на дистанционное обучение.

    Ранее сообщалось, что кишечную палочку обнаружили в мясе птицы в Нижегородской области. 

    Школу в Екатеринбурге закрыли из-за кишечной палочки

    Автор: Анна Иванова
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