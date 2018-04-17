Школу в Екатеринбурге закрыли из-за кишечной палочки

Екатеринбург, 17 апреля. Кишечную инфекцию нашли у семерых учеников школы №85 в Екатеринбурге. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Как пишет URA.ru, в ведомстве не связывают случаи заболевания острой кишечной инфекцией между собой. При этом занятия в учебном учреждении пока приостановлены.

В школе проходит проверка. Как пишет «ФедералПресс», согласно приказу, опубликованному на сайте школы, карантин продлится с 17 по 23 апреля. Руководство школы отправило 1,3 тысячи учеников на неделю на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что кишечную палочку обнаружили в мясе птицы в Нижегородской области.