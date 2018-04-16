Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге

Екатеринбург, 16 апреля. В Екатеринбурге в жилом доме прогремел мощный взрыв. По словам очевидцев, взрывная волна выбила все стекла в здании.

Как стало известно, ЧП произошло в доме, по адесу Бородина, 4.

О причинах случившегося пока нет никакой информации. Известно, что в доме проведен газ, при этом нет никакого подтвержения тому, что взорвался именно он: газовая служба о каких-либо утечках на сетях не сообщает., сами жильцы также не ощущали запаха газа. По предварительным данным, в результате инцидента ни один человек не пострадал.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что прибывшие на место пожарные справились с огнем в течение 40 минут. Из подъезда было эвакуированы семь человек, из них двое детей. По словам спасателей, возгорание сопровождал «хлопок», причины которого пока не установлены.

В настоящее время на месте случившегося работают следователи, устанавливается причина взрыва, сообщает агентство Ura.ru.