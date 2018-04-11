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Власти РФ подсчитали, сколько средств необходимо на содержание «Екатеринбург-Арены»
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    Власти РФ подсчитали, сколько средств необходимо на содержание «Екатеринбург-Арены»

    10:48  11 Апреля 2018
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    Власти РФ подсчитали, сколько средств необходимо на содержание «Екатеринбург-Арены»

    Екатеринбург, 11 апреля. На содержание стадиона «Екатеринбург-Арена» после ЧМ-2018 потребуется более 300 млн рублей, говорится в проекте постановления российского правительства «Об утверждении Концепции наследия чемпионата мира по футболу».

    В документе, опубликованном на портале правовой информации отмечается, что в 2019 году сумма на содержание может составить 337,5 млн, в следующем году — 352,5 млн и в 2021 году — 366,9 млн рублей. Большая часть средств будет направлена из федерального бюджета. 

    Авторы проекта пока не предусмотрели модель управления спортивным объектом. Одним из вариантов предлагается оперативное управление руководством «Уральской футбольной академии» с правом хозяйственного ведения за ГУП «Урал-2018».

    Документ предусматривает также использование «Екатеринбург-Арены» для проведения футбольных встреч регионального, национального и международного уровня. Здесь также могут создать музей спорта, пишет Ura.ru.

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #футбол #россия #екатеринбург #чм-2018
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