Власти Екатеринбурга намерены создать современный мусорный полигон

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Екатеринбург, 9 апреля. Большой современный мусорный полигон планируют сделать к югу от Екатеринбургу. Об этом сообщил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов на пресс-конференции.

Как стало известно, полигон возможно будет расположен в Белоярском городском округе.

«Там есть существующий полигон, который сейчас проходит лицензирование. Если юридически все будет в порядке и по результатам гидрогеологических изысканий будет положительная оценка, он будет там», — цитирует Ura.ru Свалова.

Однако, если что-то будет не соответствовать, то специалисты будут заниматься поиском нового места.

По словам руководителя ЕМУП «Спецавтобаза» Нафика Фамиева, Южный полигон «очень нужен», так как весь мусор привозят на Северный, что неправильно. Так как, во-первых, у Северного полигона есть пределы и, во-вторых, чтобы вывезти мусор приходится ехать через весь город.

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