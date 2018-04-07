Шесть человек погибли в крупном ДТП на Урале

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Екатеринбург, 7 апреля. Два легковых автомобиля столкнулись в Свердловской области, шесть человек погибли. Об этом в субботу заявил официальный представитель Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей «Хендэ Акцент» и ВАЗ-21015 на чистой и сухой дороге. Скончались на месте шесть человек: три человека в одном автомобиле и три в другом», — пояснил он.

В каждом автомобиле погибли три человека. Отметим, что один из погибших водителей был сотрудником полиции местного ОВД из конвойной службы, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело. Кто именно спровоцировал аварию — неизвестно, однако, согласно данным полиции, оба водителя не числились среди нарушителей.

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