Шесть человек погибли в крупном ДТП на Урале
Екатеринбург, 7 апреля. Два легковых автомобиля столкнулись в Свердловской области, шесть человек погибли. Об этом в субботу заявил официальный представитель Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобилей «Хендэ Акцент» и ВАЗ-21015 на чистой и сухой дороге. Скончались на месте шесть человек: три человека в одном автомобиле и три в другом», — пояснил он.
В каждом автомобиле погибли три человека. Отметим, что один из погибших водителей был сотрудником полиции местного ОВД из конвойной службы, передает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело. Кто именно спровоцировал аварию — неизвестно, однако, согласно данным полиции, оба водителя не числились среди нарушителей.