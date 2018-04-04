СВЖД проводит благотворительную акцию по сбору денег для ветеранов-железнодорожников

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Екатеринбург, 4 апреля. Благотворительную акцию по сбору средств на оказание адресной помощи свердловским железнодорожникам объявил региональный филиал РЖД.

Как передает «URA.RU», появилась информация об обязательном участии свердловских железнодорожников в акции по сбору средств на возведение памятника погибшим в Великой Отечественной войне, организованной региональным филиалом РЖД к 9 Мая.

«Теперь у начальников подразделений из зарплаты вычтут от 25 тысяч рублей, у замов — 15 тысяч, и так по цепочке вниз, до специалистов, с которых соберут по 1000 рублей. Расстраивает не сумма, расстраивает, что не сделали это дело добровольным порывом души», — отмечает работник СвЖД.

Однако к настоящему момент известно, что сотрудников СвЖД приглашают принять участие в благотворительной добровольной акции по сбору средств для ветеранов-железнодорожников.

«Участие в акции добровольное, сумма пожертвований не регламентируется. Собранные средства направляются на оказание адресной помощи ветеранам СвЖД (на данный момент на ветеранском учете состоит 53 тыс. неработающих пенсионеров ОАО «РЖД» и дочерних обществ ОАО «РЖД»)», — отмечается в официальном разъяснении пресс-службы СвЖД.

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