Грабители в масках вынесли из бистро на Урале 50 килограммов пельменей

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Екатеринбург, 30 марта. Владелец ресторана «Замес» на Урале заявил, что грабители в масках похитили у него 50 килограммов пельменей.

По словам ресторатора, трое грабителей в масках якобы пришли в «Замес» поздно вечером 29 марта и похитили у него 50 килограммов замороженных пельменей. Мужчина пояснил, что неизвестные хотели обокрасть кассу, однако в ней не оказалось денег.

«Девочки-сотрудницы испугались, отдали замороженные пельмени, — приводит его слова Ura.Ru. — На момент ограбления в зале не было посетителей».

Отмечается, что в результате ограбления никто не пострадал. Сейчас «Замес» работает в привычном режиме.

Ряд уральцев предположили, что никакого ограбления не было, а озвученная история — пиар-ход. Кроме того, правоохранительные органы не получали заявлений от владельцев «Замеса». однако информация проверяется.

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