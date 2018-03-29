Сотрудника ГИБДД задержали после двухчасовой погони в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 29 марта. Сотрудники правоохранительных органов Свердловской области задержали пьяного заместителя начальника регионального управления ГИБДД, который попытался скрыться с места ДТП.

Инцидент произошел в Чкаловском районе Екатеринбурга. Согласно предварительным данным, автомобиль Citroen столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser.

Водитель Citroen попытался скрыться с места аварии, однако владелец Toyota организовал погоню, а также сообщил о нарушителе полицейским.

«На требование инспектора остановиться водитель не отреагировал, была организована погоня, которая продолжалась около двух часов. Нарушителя удалось остановить лишь в районе Полевского тракта», — пояснил источник URA.RU.

За рулем иномарки находился полковник ГИБДД, от которого пахло алкоголем. Кроме того, он отказался проходить медосвидетельствование.

Как ранее сообщало издание «Вечерняя Москва», в результате дорожно-транспортного происшествия на юге российской столицы погиб один человек.

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