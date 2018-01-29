Стало известно, когда придет потепление в Екатеринбург

Екатеринбург, 29 января. Жителей Екатеринбурга ждет потепление уже во вторник, 30 января. В этот день будет тепло и солнечно.

Воздух прогреется до минус пяти во вторник, 30 января. Скорость ветра в этот день может достигать девяти метров в секунду. В последний день января ожидается такая же теплая и ясная погода.

Однако, первый день февраля встретит морозом. В ночь с 31 января на 1 февраля ожидается до минус 20, при этом днем столбик термометра будет показывать до минус 13. В пятницу, 2 февраля, будет немного теплее, днем воздух прогреется до минус восьми. Об этом сообщает «ЕТВ».

Синоптики обещают, что в выходные будет теплее, однако ожидается малооблачность. В субботу, 3 февраля, температура воздуха составит минус пять, а в воскресенье, 4 февраля, ожидается до минус одного. Однако, в последний день этой недели будет идти снег, а порывы ветра составят 11 метров в секунду.