Свердловский ДОСААФ отметил 90-летний юбилей

Екатеринбург, 28 января. Праздничные мероприятия прошли в центре Екатеринбурга в честь 90-летия отделения ДОСААФ Свердловской области.

Председатель регионального отделения ДОСААФ России по Свердловской области генерал-майор Аркадий Воробкало поздравил с 90-летним юбилеем. После чего жители и гости Екатеринбурга увидели, как парашютисты приземлились на Городской пруд.

«Они десантировались с высоты в тысячу метров», — приводит «Е1.ru» слова организаторов мероприятия.

Организаторы сделали десять различных зон. Зрители могли увидеть то, чему учат в ДОСААФ. Можно было посмотреть игровые модели самолетов. Особой популярностью у екатеринбуржцев пользовался тир. Кроме этого желающие могли посоревноваться, кто быстрее разберет и соберет автомат. Для гостей на полевой кухне были приготовлены чай и каша.