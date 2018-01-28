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Свердловский ДОСААФ отметил 90-летний юбилей
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    Свердловский ДОСААФ отметил 90-летний юбилей

    15:26  28 Января 2018  /обновлено: 15:26  28 Января 2018
    329

    Свердловский ДОСААФ отметил 90-летний юбилей

    Екатеринбург, 28 января. Праздничные мероприятия прошли в центре Екатеринбурга в честь 90-летия отделения ДОСААФ Свердловской области.  

    Председатель регионального отделения ДОСААФ России по Свердловской области генерал-майор Аркадий Воробкало поздравил с 90-летним юбилеем. После чего жители и гости Екатеринбурга увидели, как парашютисты приземлились на Городской пруд.

    «Они десантировались с высоты в тысячу метров», — приводит «Е1.ru» слова организаторов мероприятия.

    Организаторы сделали десять различных зон. Зрители могли увидеть то, чему учат в ДОСААФ. Можно было посмотреть игровые модели самолетов. Особой популярностью у екатеринбуржцев пользовался тир. Кроме этого желающие могли посоревноваться, кто быстрее разберет и соберет автомат. Для гостей на полевой кухне были приготовлены чай и каша.

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    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #досааф
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