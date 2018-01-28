Новый тариф ЕКАРТы начнет работать в Екатеринбурге с 1 февраля

Екатеринбург, 28 января. Новый тарифный план ЕКАРТы пересадочный проездной билет будет работать в Екатеринбурге с четверга, 1 февраля.

Пересадочный проездной билет предполагает два вида оплаты. Стоимость карты на 30 минут составит 28 рублей, а на 60 минут — 40 рублей. В течение этого времени пассажиры смогут воспользоваться тремя видами транспорта, а именно автобусом, трамваем и троллейбусом, неограниченное количество раз. Стоит отметить, что карта будет действовать на всех видах наземного общественного транспорта, в том числе и на коммерческих. При этом важно помнить, что по такой карте нельзя будет проехать в метрополитене.

Перейти на новый тарифный план «пересадочный» можно будет с 29 января этого года. Необходимо обратиться в отделения по приему пользователей и в сервисный центр, сообщается на сайте ЕКАРТА.