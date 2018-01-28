Екатеринбуржцы попросили Путина защитить недостроенную телебашню

Екатеринбург, 28 января. Защитники недостроенной телебашни в Екатеринбурге провели сбор подписей в поддержку своего обращения к президенту России Владимиру Путину. Недовольные планами городских властей екатеринбуржцы хотят сохранить заброшенную с 1991 года телевизионную башню в качестве символа города.

В Екатеринбурге прошел пикет недовольных планами сноса телебашни, в котором приняли участие около 200 человек. Несмотря на то, что башня стоит в недостроенном виде уже 27 лет, граждане не хотят отказываться от «исторического» объекта ради обещанной властями ледовой арены для хоккейного клуба «Автомобилист», сообщает Ura.ru.

«Где еще восточнее Екатеринбурга есть объект вот такой высоты? Ломать — не строить. Если мы поломаем этот объект, то мы распишемся в собственном бессилии: в бессилии архитекторов, в бессилии строителей», — утверждают местные жители.

Отметим, как сообщала «Газета.ru», в преддверии предстоящих в президентских выборов многие граждане РФ воспользовались случаем обратиться к действующему президенту с просьбой о решении их проблем.